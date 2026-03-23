الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تذبذب عالمي وتراجع محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد عالميا مع استمرار الإضطرابات وضعف الطلب في بعضالأسواق الإقليمية، مما أثر على أسعار البيع، ومحليا تراجعت بشكل طفيف.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 23 مارس 2026.

أسعار الحديد عالميا 

بلغت أسعار الخردة 375 دولارا / طن بتراجع  3 دولارات مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي،وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

استقر سعر خام الحديد عند 105 دولار / طن دون تغيير مقارنة بأسعار الاسبوع الماضي.  

تراجعت تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 433 – 438 دولارا للطن. بينما كانت ما بين 435 – 465 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

انخفضت أسعار حديد التسليح ما بين 530 – 560 دولارا/ طن.


أسعار الحديد محليا 

انخفض سعر طن الحديد الاستثماري في مصر ليسجل 36239 جنيهاً، بتراجع 266 جنيهات مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 36 ألف جنيه و38.500 ألف جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 23 مارس 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 38.200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 41000 جنيه للطن للمستهلك.

استقر سعر  حديد المراكبي عند 41000 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد الجيوشي للصلب لنحو 39000 جنيه للطن للمستهلك.

وسجل سعر حديد العشري نحو 39,500 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 34,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى؛ وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

إنتاج صناعة الصلب

شهد إنتاج صناعة الصلب في الدول العربية نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر نحو 43.7 مليون طن، محققاً زيادة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتصدرت السعودية الدول العربية المنتجة للحديد بنحو 10.8 مليون طن، تليها مصر بفارق ضئيل 10.65 مليون طن.


 

