صعود عالمي وتراجع محلي.. أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق العالمية وتراجعت محليا بشكل طفيفا، وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 19 مارس 2026.

أسعار الحديد عالميا

بلغت أسعار الخردة 378 دولارا / طن بزيادة 6 دولارات مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي،وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.

وارتفع سعر خام الحديد بقيمة 5 دولار مقارنة بأسعار الاسبوع الماضي، مسجلة 105 دولار / طن.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 435 – 465 دولارا للطن. بينما كانت ما بين 435 – 465 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

استقرت أسعار حديد التسليح ما بين 520 – 580 دولارا/ طن.



أسعار الحديد محليا

تراجع سعر طن الحديد الاستثماري في مصر ليسجل 36298 جنيهاً، بتراجع 207 جنيهات، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 36 ألف جنيه و38.500 ألف جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.



خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 19 مارس 2026:

سجل سعر حديد عز نحو 39.205 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 41000 جنيه للطن للمستهلك.

استقر سعر حديد المراكبي عند 41000 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد الجيوشي للصلب لنحو 39000 جنيه للطن للمستهلك.

وسجل سعر حديد العشري نحو 39,500 جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 37,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 34,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

اختلاف الأسعار

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى؛ وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

إنتاج صناعة الصلب

شهد إنتاج صناعة الصلب في الدول العربية نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر نحو 43.7 مليون طن، محققاً زيادة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتصدرت السعودية الدول العربية المنتجة للحديد بنحو 10.8 مليون طن، تليها مصر بفارق ضئيل 10.65 مليون طن.



