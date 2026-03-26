وزير الدفاع الألماني : الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران ليس حربنا ولانرغب التورط فيه

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده لا ترغب في التورط في الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، مضيفا " أن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى ليس حربنا".

وبيّن بيستوريوس أن ألمانيا وأستراليا تعتزمان إنشاء أنظمة في الفضاء للكشف المبكر عن "التهديدات" القادمة من روسيا والصين.

وفي وقت سابق ؛ أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، انه لا يمكن توقع أن تؤدي الضربات العسكرية إلى تغيير في النظام بإيران.

وقال وزير الخارجية الألماني في تصريحات له، إن استمرار استهداف طهران لدول الخليج يهدد سلاسل الإمداد الغذائي العالمية.

وأضاف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: "لا أرى أن هناك دور لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مضيق هرمز"، لكنه أبدى دعمه لـ"فرض عقوبات على المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز".

وأضاف الوزير الألماني أن "على إسرائيل وأميركا أن تعلنا بوضوح متى تكونان قد حققتا أهدافهما"، معتبراً أنه "بإمكاننا إنشاء بنية أمنية إقليمية بمجرد أن نعرف أهداف واشنطن وتل أبيب".