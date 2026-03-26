مياه الغربية تتابع جهود فرق الطوارئ فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار

باشر اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ميدانيًا جهود فرق الطوارئ المنتشرة على مستوى الأفرع للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار وتمركز المعدات في النقاط الحيوية.

وجاء ذلك في إطار حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ.

جهود لمواجهه الطقس السيىء

وأكد عبد الفتاح على رفع درجة الاستعداد بجميع الأفرع، والدفع بكافة المعدات والفرق الميدانية اعتبارًا من مساء أمس، لضمان التدخل الفوري في حالة حدوث أي تجمعات، مشددًا على ضرورة إفراغ بيارات محطات الرفع بشكل مستمر وتأمين السولار اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي.

تحرك عاجل وغرف عمليات

كما أوضح أن جميع الأفرع تعمل في حالة طوارئ كاملة حتى انتهاء الموجة، مع تكثيف أعمال كسح المياه والتعامل السريع مع البلاغات الميدانية حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرار الخدمات دون انقطاع.

التعاون مع اجهزه المحافظه

وأشار رئيس الشركة إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة التنفيذية في جميع المراكز والمدن، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحقق التعامل الفعّال مع أي طارئ، مؤكدًا أن الهدف الأول هو حماية المواطنين وضمان استقرار الخدمات الأساسية.