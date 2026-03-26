برامج تدريبية مكثفة في الحوكمة والتحول الرقمي للعاملين بالجهاز الإدارى بقنا

أكدت الدكتورة شيرين الأمين، مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا، أنه تم تنفيذ سلسلة من البرامج التنشيطية والتطويرية التي ركزت على سد الفجوات المهارية للعاملين بالجهاز الإداري، حيث تضمنت الفعاليات برنامج أخصائي المراجعة الداخلية والحوكمة، وبرنامج تنمية مهارات الإدارة الإشرافية العليا لتعزيز الفكر القيادي.

وتابعت الأمين، أن المسارات التدريبية شملت دورات في اللغة الإنجليزية للمستوى الأول، ومهارات الحاسب الآلي، وتطبيقات Microsoft Word، وورش عمل لشرح مفصل لنظام الأجور، في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لضمان الفهم الصحيح للحقوق والواجبات الوظيفية.



وأوضحت مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا، أن المديرية ​حققت مؤشرات أداء مرتفعة في الملفات الإدارية خلال الشهر الجاري، حيث تم الرد على 220 موضوعاً خاصاً بالانتدابات والإعارات من مديريات الخدمات للجهات الأخرى، كما جرت مراجعة شاملة للمحاضر الخاصة بمديريات الخدمات، بما تتضمنه من ترقيات وعلاوات تشجيعية وتنقلات.

ولفتت الأمين، إلى عقد ندوات توعية مكثفة لمديري الموارد البشرية، ومختصي الموازنة بالديوان العام، ومديريات الخدمات لبحث مشكلات الترقية واستمارة 5 لضمان دقة التنفيذ الإداري.

​ووجهت مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا، الشكر والتقدير لكل من علي محمود عبدالباسط، مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، وجهود فريق العمل وعلى رأسهم فاطمة محمد رمضان، مسؤول التدريب بالمديرية، بالاستعانة بنخبة من الخبراء والمحاضرين لضمان نقل الخبرة العملية للمتدربين، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





