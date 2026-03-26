مصطفى بكري ينعى والدة علاء فاروق

نعى الإعلامي مصطفى بكري، والدة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي وافتها المنية فجر اليوم.

وكتب مصطفى بكري عبر حسابه على إكس: "‏أتقدم بالعزاء إلي السيد الوزير علاء فاروق وزير الزراعه في وفاة السيدة الكريمة والدته حيث تشيع الجنازة بعد ظهر اليوم في كينج مربوط بالاسكندرية، ويقام العزاء بعد غد السبت بمسجد الشرطه بالشيخ زايد- ٦ أكتوبر . تغمد الله الفقيدة برحمته وأدخلها فسيح جناته".

جدير بالذكر أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد الإيمان بمنطقة "كينج مريوط" بالإسكندرية، على أن يُوارى الجثمان الثرى بمقابر الأسرة.

ومن المقرر أن يقام سرادق العزاء مساء السبت المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة