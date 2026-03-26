الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الفضة محليًا رغم تراجعها في الأسواق العالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

حافظت أسعار الفضة في السوق المحلي على استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس 26 مارس، رغم التراجع الذي سجلته في الأسواق العالمية، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا.

ويأتي هذا التباين في ظل ضغوط على المعادن عالميًا مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، ما انعكس على أداء الفضة في البورصات الدولية، بينما ظلت الأسعار المحلية مستقرة دون تغيرات ملحوظة.

وجاءت أسعار أعيرة الفضة في السوق المحلي وفقًا لآخر تحديث كالتالي:

عيار 999

128.7 جنيه للبيع

123.7 جنيه للشراء

عيار 925

119.2 جنيه للبيع

114.7 جنيه للشراء

عيار 900

116.0 جنيه للبيع

111.5 جنيه للشراء

عيار 800

103.2 جنيه للبيع

99.2 جنيه للشراء

عيار 600

77.2 جنيه للبيع

74.2 جنيه للشراء

الجنيه الفضة

954.0 جنيه للبيع

918.0 جنيه للشراء

أما على المستوى العالمي

فقد تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم، حيث سجلت الأوقية 69.52 دولار، متأثرة بضغوط بيعية في أسواق المعادن، وفقدت الفضة نحو 1.72 دولار من قيمتها بنسبة انخفاض بلغت 2.42%.

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

