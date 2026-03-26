استقرار أسعار الفضة محليًا رغم تراجعها في الأسواق العالمية

حافظت أسعار الفضة في السوق المحلي على استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس 26 مارس، رغم التراجع الذي سجلته في الأسواق العالمية، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا.
ويأتي هذا التباين في ظل ضغوط على المعادن عالميًا مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، ما انعكس على أداء الفضة في البورصات الدولية، بينما ظلت الأسعار المحلية مستقرة دون تغيرات ملحوظة.
وجاءت أسعار أعيرة الفضة في السوق المحلي وفقًا لآخر تحديث كالتالي:
عيار 999
128.7 جنيه للبيع
123.7 جنيه للشراء
عيار 925
119.2 جنيه للبيع
114.7 جنيه للشراء
عيار 900
116.0 جنيه للبيع
111.5 جنيه للشراء
عيار 800
103.2 جنيه للبيع
99.2 جنيه للشراء
عيار 600
77.2 جنيه للبيع
74.2 جنيه للشراء
الجنيه الفضة
954.0 جنيه للبيع
918.0 جنيه للشراء
أما على المستوى العالمي
فقد تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم، حيث سجلت الأوقية 69.52 دولار، متأثرة بضغوط بيعية في أسواق المعادن، وفقدت الفضة نحو 1.72 دولار من قيمتها بنسبة انخفاض بلغت 2.42%.