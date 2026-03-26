وزير الرياضة وأبو ريدة يدعمان بعثة الناشئين قبل موقعة تونس

أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، اتصالات هاتفية بالدكتور وليد درويش، عضو مجلس الإدارة، والمشرف على منتخب الناشئين في بطولة شمال أفريقيا المقامة في ليبيا، للاطمئنان على حالة بعثة المنتخب الوطني، مواليد 2009 قبل مواجهة تونس.

وتأتي هذه المتابعة، في إطار حرص القيادة الرياضية على دعم المنتخبات الوطنية، بكل فئاتها العمرية في المحافل القارية والدولية، حيث وجه الوزير ورئيس الاتحاد، رسائل دعم قوية للاعبين والجهاز الفني، مشيدين بالروح العالية والانضباط داخل المعسكر.

وأكد الوزير ورئيس الاتحاد للجهاز الفني ولاعبي منتخب الناشئين، من خلال رسائل نقلها درويش، أن الدولة واتحاد الكرة يقفان خلف هذا الجيل الواعد لتوفير كل سبل النجاح، معربين عن ثقتهما في قدرة المنتخب على حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب التونسي، وتعزيز فرص التأهل لكأس الأمم الأفريقية، عن المجموعة في التصفيات.