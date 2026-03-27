أكلات نباتية تمنحك نفس قيمة البروتين الحيواني

زيادة الاتجاه نحو الأكل الصحي أو تقليل اللحوم، يبحث كثيرون عن مصادر نباتية تعطي نفس القيمة الغذائية للبروتين الحيواني.

الحقيقة أن بعض الأطعمة النباتية يمكن أن تكون بديلًا ممتازًا إذا تم اختيارها وتناولها بشكل صحيح.



أفضل البدائل النباتية



1. فول الصويا ومشتقاته

يعد من أقوى البدائل، لأنه يحتوي على بروتين كامل مثل اللحوم (أي يحتوي على كل الأحماض الأمينية الأساسية).



من أقرب الخيارات للبروتين الحيواني.

2. الكينوا

حبوب مميزة تحتوي أيضًا على بروتين كامل، بالإضافة إلى الألياف والمعادن.



مثالية للنباتيين.

3. العدس والبقوليات (حمص – فاصوليا)

غنية بالبروتين لكنها ليست كاملة، لذلك يُفضل دمجها مع الحبوب مثل الأرز.



مثال: عدس + أرز = بروتين متكامل.



4. المكسرات والبذور (لوز – شيا – كتان)

تحتوي على بروتين ودهون صحية، لكنها ليست كافية وحدها كمصدر أساسي.



5. الشوفان

مصدر جيد للبروتين مقارنة بالحبوب الأخرى، ويساعد في الطاقة والشبع.



هل تعادل البروتين الحيواني؟

البروتين الحيواني: كامل وسهل الامتصاص

البروتين النباتي: يحتاج تنويع ودمج للحصول على نفس الفائدة



تناول أكثر من مصدر نباتي خلال اليوم (بقوليات + حبوب + مكسرات)

