تشكيل فرنسا لمواجهة البرازيل وديا استعدادا لكأس العالم

إسلام مقلد

أعلن  ديدييه ديشامب، المدير الفني لـ منتخب فرنسا، عن تشكيل الديوك لمباراة أمام البرازيل الودية، على ملعب "جيليت" بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمنافسات كأس العالم خلال الصيف المقبل.

تشكيل منتخب فرنسا أمام البرازيل وديا

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: جوستو - كوناتي - أوباميكانو - هيرنانديز.

خط الوسط: تشواميني - رابيو - مايكل أوليس - ريان شرقي - عثمان ديمبيلي.

خط الهجوم: هوجو إكيتيكي - مبابي.

 

موعد مباراة فرنسا أمام البرازيل الودية

تنطلق مباراة فرنسا أمام البرازيل الودية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة فرنسا والبرازيل الودية

تذاع مباراة فرنسا أمام البرازيل الودية عبر قناة أبو ظبي الرياضية1.

ويتواجد منتخب فرنسا في كأس العالم في المجموعة التاسعة التي تضم كل من السنغال، العراق/بوليفيا/سورينام، النرويج، أما منتخب البرازيل فيتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من المغرب، اسكتلندا وهايتي.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة الودية بين البرازيل وفرنسا، فتميل الكفة لصالح “السيليساو” في السنوات الأخيرة. فمن أصل آخر 3 مواجهات ودية، نجحت البرازيل في تحقيق الفوز مرتين، الأولى بنتيجة (3-0) في عام 2013، والثانية بنتيجة (3-1) في عام 2015، بينما يعود آخر انتصار ودي لفرنسا على البرازيل إلى عام 2011 بهدف نظيف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادات ضخمة وانحياز للمواطن.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

الشاب الفقيد

صرخة من سوهاج.. وفاة شاب بالكويت وأسرته تنتظر عودة الجثمان

أرشيفية

اتحاد منتجي الدواجن يزف بشري: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

ضحية الطقس السيىء بالغربية

تفاصيل صادمة.. القصة الكاملة وفاة سيدة صعقا بالكهرباء أثناء شراء احتياجاتها بشوارع طنطا والنيابة العامة تحقق

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس

ترشيحاتنا

تخرج الدفعة رقم 50 من الكلية الإكليريكية

تخرج الدفعة 50 من الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المُحرق العامر .. صور

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تكرم الأمهات المثاليات لعام 2026 .. صور

المحامين

دقيقة حدادًا على رجائي عطية في ذكراه بجلسة حلف يمين محامي الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر

بالصور

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

لليوم الثاني على التوالي.. استمرار أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشرقية

إنقاذ حياة طالبة تعاني من كسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ سقطت من الطابق الثالث

فيديو

كشف اسرار الموساد

اختراق ضخم يهز الموساد.. 14 جيجا أسرار في قبضة “حنظلة"

الإعلامية عفاف الهلاوي

تكريم الرئيس يعيد ماما عفاف للواجهة .. قصة إنسانية وراء أشهر مذيعة أطفال في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد