تشكيل فرنسا لمواجهة البرازيل وديا استعدادا لكأس العالم

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لـ منتخب فرنسا، عن تشكيل الديوك لمباراة أمام البرازيل الودية، على ملعب "جيليت" بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمنافسات كأس العالم خلال الصيف المقبل.

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: جوستو - كوناتي - أوباميكانو - هيرنانديز.

خط الوسط: تشواميني - رابيو - مايكل أوليس - ريان شرقي - عثمان ديمبيلي.

خط الهجوم: هوجو إكيتيكي - مبابي.

موعد مباراة فرنسا أمام البرازيل الودية

تنطلق مباراة فرنسا أمام البرازيل الودية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا والبرازيل الودية

تذاع مباراة فرنسا أمام البرازيل الودية عبر قناة أبو ظبي الرياضية1.

ويتواجد منتخب فرنسا في كأس العالم في المجموعة التاسعة التي تضم كل من السنغال، العراق/بوليفيا/سورينام، النرويج، أما منتخب البرازيل فيتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من المغرب، اسكتلندا وهايتي.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة الودية بين البرازيل وفرنسا، فتميل الكفة لصالح “السيليساو” في السنوات الأخيرة. فمن أصل آخر 3 مواجهات ودية، نجحت البرازيل في تحقيق الفوز مرتين، الأولى بنتيجة (3-0) في عام 2013، والثانية بنتيجة (3-1) في عام 2015، بينما يعود آخر انتصار ودي لفرنسا على البرازيل إلى عام 2011 بهدف نظيف.