رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

في موسمها .. مهلبية الفراولة خيار صحي وسهل التحضير بالمنزل

مهلبية الفراولة
ريهام قدري

مع بداية موسم الفراولة، تبحث الأمهات عن وصفات تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية، وتعد مهلبية الفراولة من أبرز الحلويات المنزلية التي يمكن تحضيرها بسهولة، مع إمكانية التحكم في كمية السكر لتناسب الأطفال.

وتتميز مهلبية الفراولة باحتوائها على اللبن الغني بالكالسيوم، إلى جانب الفراولة التي تمد الجسم بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خيارا مناسبا كتحلية خفيفة بعد الوجبات أو كـ  سناك مغذٍ للأطفال، خاصة لمن يمارسون أنشطة رياضية مثل الجمباز.


طريقة التحضير


لتحضير مهلبية الفراولة، يتم خلط اللبن مع السكر والنشا جيدا قبل رفعه على النار، مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام في التماسك. بعد ذلك، تضاف الفراولة الطازجة المضروبة، مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على لون وردي وقوام ناعم، ثم تصب في كاسات وتترك لتبرد في الثلاجة حتى تتماسك.


نصائح لزيادة القيمة الغذائية
ينصح باستخدام الفراولة الطازجة بدلا من النكهات الصناعية، وتقليل السكر أو استبداله بالعسل الطبيعي، كما يمكن إضافة طبقة من الزبادي أو قطع الفاكهة الطازجة لزيادة الفائدة الغذائية.

وتعد هذه الحلوى خيارا مثاليا لتشجيع الأطفال على تناول الفاكهة بطريقة محببة، خاصة في موسمها، مع ضمان تقديم وجبة آمنة وصحية داخل المنزل.

انغام
