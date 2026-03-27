Dell تكشف عن شاشة Pro P34 بكاميرا ويب مدمجة

أعلنت شركة Dell، عن شاشتها الجديدة Dell Pro P34 USB-C Hub Webcam Monitor، وهي شاشة متكاملة مزودة بكاميرا ويب مدمجة.

وبحسب ما ذكره موقع “notebookcheck”، تأتي الكاميرا بدقة 4 ميجابكسل وقادرة على تسجيل الفيديو بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع دعم ميزة التعرف على الوجه عبر Windows Hello.

تتميز الشاشة بدقة 3440 × 1440 بكسل ومعدل تحديث 100 هرتز، مع التركيز الواضح على الإنتاجية والعمل المكتبي أكثر من الألعاب. ويبلغ زمن الاستجابة 8 مللي ثانية بالوضع السريع Gray-to-Gray.

تعتمد الشاشة على لوحة IPS مع سطوع نموذجي وتغطي 99% من مساحة ألوان sRGB، وفقا لـ Dell، كما تتميز بانحناء خفيف 3800R لتوفير تجربة مشاهدة مريحة للعين.

Dell Pro P34 USB-C Hub Webcam Monitor

خيارات الاتصال والمنافذ

تشمل خيارات الاتصال HDMI وDisplayPort وUSB-C، حيث يدعم منفذ USB-C كل من إدخال الفيديو وتوصيل الطاقة حتى 90 واط.

كما يحتوي الشاحن المدمج على منافذ USB-A بسرعة نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية، بالإضافة إلى منفذ Ethernet Gigabit، ويتوافر هذا الطراز بسعر 730 دولار.

أجهزة Dell Pro الجديدة

كشفت Dell أيضا عن مجموعة أجهزة Dell Pro الجديدة، المصممة لتلبية احتياجات المستخدمين التجاريين في الإنتاجية اليومية، بما في ذلك تشغيل تطبيقات متعددة في آن واحد، التعاون الفوري عبر مكالمات الفيديو أو السبورات الرقمية، ومعالجة مجموعات بيانات كبيرة، واستخدام المساعدين الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

تأتي الأجهزة بخيارات معالجات Intel Core Ultra Series 3 وAMD Ryzen AI 400، لتوفر أداء قويا للذكاء الاصطناعي على الجهاز، وعمر بطارية طويل، وتجربة Copilot+ PC المتقدمة.

وتعتمد Dell تصميما معياريا جديدا يقلص حجم اللوحة الأم، ما يتيح مساحة لمراوح أكبر وتحسين إدارة الحرارة، ويتيح أيضا بطاريات أصغر وأكثر كفاءة، ويدعم مجموعة أوسع من المعالجات ضمن نفس الهيكل.

وتمنح هذه المرونة المؤسسات مزيدا من خيارات التكوين وسرعة استجابة أعلى، حتى في بيئات نقص الإمدادات، وسيتم الإعلان لاحقا عن أجهزة إضافية بمعالجات Intel Core Series 3.

تضم المجموعة أيضا Dell Pro Premium، الموجهة للمسؤولين التنفيذيين والمديرين الذين يتنقلون باستمرار ويواجهون العملاء.

يتميز جهاز 14 بوصة بكونه أنحف بنسبة تصل إلى 7% مقارنة بالجيل السابق، ويأتي بهيكل خفيف من سبائك المغنيسيوم بلمسة نهائية من الحديد الأسود.

توفر شاشة Tandem OLED ألوانا وتباينا استثنائيين، بينما تضمن كاميرا HDR بدقة 8 ميجابكسل بجودة فيديو ممتازة لمكالمات الفيديو، وباعتباره أخف أجهزة Dell Pro، يضع Dell Pro Premium معيارا جديدا لأجهزة الكمبيوتر المحمول.