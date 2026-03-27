قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ما أسباب استخدام العلاج بالاكسجين المضغوط؟ وما مخاطره

هاجر هانئ

يزيد العلاج الاكسجين المضغوط من توصيل الأكسجين إلى الجسم من خلال توفير الأكسجين النقي في مكان مغلق مع ضغط هواء أعلى من المعتاد.

يعالج العلاج الاكسجين المضغوط حالة تسمى مرض تخفيف الضغط الناجم عن الانخفاض السريع في ضغط الماء في الغوص أو ضغط الهواء في السفر الجوي أو الفضائي. تشمل الحالات الأخرى التي عولجت بالعلاج بالأكسجين عالي الضغط أمراض الأنسجة الخطيرة أو الجروح، وفقاعات الهواء المحاصرة في الأوعية الدموية، والتسمم بأول أكسيد الكربون، وتلف الأنسجة من العلاج الإشعاعي.

الهدف من العلاج بالأكسجين عالي الضغط هو الحصول على المزيد من الأكسجين للأنسجة المتضررة من المرض أو الإصابة أو عوامل أخرى. في غرفة العلاج بالأكسجين عالي الضغط، يزداد ضغط الهواء أعلى من ضغط الهواء العادي من 2 إلى 3 مرات. يمكن للرئتين جمع أكسجين أكثر بكثير مما يمكن أن يكون من الممكن تنفس الأكسجين النقي عند ضغط الهواء الطبيعي.

تشمل التأثيرات على الجسم ما يلي:

إزالة فقاعات الهواء المحاصرة.
تعزيز نمو الأوعية الدموية والأنسجة الجديدة.
دعم نشاط الجهاز المناعي.
يستخدم العلاج بالأكسجين عالي الضغط لعلاج حالات متعددة.

علاج منقذ للحياة. يمكن للعلاج بالأكسجين عالي الضغط أن ينقذ حياة الأشخاص الذين لديهم:
فقاعات الهواء في الأوعية الدموية.
مرض تخفيف الضغط.
التسمم بأول أكسيد الكربون.
صدمة خطيرة، مثل إصابة سحق، مما تسبب في انسداد تدفق الدم.


علاج توفير الأطراف. يمكن أن يكون العلاج علاجا فعالا من أجل:
التهابات الأنسجة أو العظام التي تسبب موت الأنسجة.
الجروح غير الشافية، مثل قرحة القدم السكرية.


علاج موفر للأنسجة. يمكن أن يساعد العلاج في شفاء:
ترقيع الجلد أو اللوحات الجلدية المعرضة لخطر موت الأنسجة.
ترقيع الأنسجة والجلد بعد إصابات الحروق.
تلف الأنسجة من العلاج الإشعاعي.


علاجات أخرى. يمكن أيضا استخدام العلاج لعلاج:
جيوب مملوءة بالكس في الدماغ تسمى خراجات الدماغ.
انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء بسبب فقدان الدم الخطير.
فقدان السمع المفاجئ لسبب غير معروف.
فقدان الرؤية المفاجئ من انسداد تدفق الدم إلى شبكية العين.

مخاطر العلاج بالاكسجين المضغوط


العلاج بالأكسجين عالي الضغط هو إجراء آمن بشكل عام، معظم المضاعفات خفيفة ولا تدوم. المضاعفات الخطيرة نادرة. يزداد خطر حدوث مضاعفات مع العلاجات الأطول والمتكررة.

يمكن أن يؤدي زيادة ضغط الهواء أو الأكسجين النقي إلى ما يلي:

ألم في الأذن.
إصابات الأذن الوسطى، بما في ذلك تمزق طبلة الأذن وتسرب السوائل من الأذن الوسطى.
ضغط الجيوب الأنفية الذي يمكن أن يسبب الألم أو سيلان الأنف أو نزيف الأنف.
التغييرات قصيرة الأجل في الأفق.
تكوين إعتام عدسة العين مع دورات طويلة من العلاج.
انخفاض على المدى القصير في وظائف الرئة.
انخفاض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري الذين عولجوا بالأنسولين.


تشمل المضاعفات غير الشائعة والأكثر خطورة ما يلي:

انهيار الرئة.
النوبات الناتجة عن الكثير من الأكسجين في الجهاز العصبي المركزي.
قد يعاني بعض الأشخاص من القلق أثناء وجودهم في مكان مغلق، ويسمى أيضا رهاب الاحتجاز.

تزيد البيئات الغنية بالأكسجين من خطر الحرائق. يجب أن تتبع البرامج المعتمدة التي توفر العلاج بالأكسجين عالي الضغط الإرشادات لمنع الحرائق.

المصدر:mayoclinc

الأكسجين الأكسجين عالي الضغط ضغط الهواء مخاطر العلاج بالاكسجين المضغوط

