الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبيرة تغذية تحذر من مخاطر الإفراط في تناول الكحك والفسيخ بعد رمضان

الكحك
الكحك
رحمة سمير

حذرت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الغذاء، من الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالسكريات والدهون بعد رمضان، خاصة خلال عيد الفطر، مشيرة إلى أن الانتقال المفاجئ من صيام طويل إلى وجبات دسمة يسبب صدمة للمعدة ويؤدي لمشاكل هضمية وزيادة الوزن.

وقالت الدكتورة مي خلال لقائها في برنامج صباح الخير يا مصر، إن الرنجة تُعد خيارًا صحيًا إذا تم شراءها من مصدر موثوق وفحصها جيدًا قبل التخزين في الثلاجة أو الفريزر، بينما الفسيخ غير آمن للاستهلاك بسبب مخاطر التسمم الناتجة عن طريقة تصنيعه التقليدية.

كما نبهت استشاري سلامة الغذاء، إلى ضرورة تخزين الكحك والبسكويت والبيتيفور في عبوات مغلقة بعيدًا عن الرطوبة والحرارة، مع مراعاة أن الأنواع المحشوة تتعرض للتلف أسرع من الأنواع السادة. وأكدت أن طرق الطهي مثل السلق على البخار أو الشوي باعتدال تحافظ على القيمة الغذائية وتقلل السعرات الحرارية، مع ضرورة تجنب المشويات المحروقة لأنها تحتوي على مركبات مسببة للسرطان.

واختتمت الدكتورة مي حديثها بنصيحة للجمهور بالانتقال التدريجي لنظام غذائي صحي بعد رمضان، ومراعاة التوازن بين جميع العناصر الغذائية للحفاظ على صحة المعدة والجسم على المدى الطويل.

الكحك الغذاء عيد الفطر

