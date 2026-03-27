الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مجمع الإبداع والبحث العلمي ينظم ندوة اقتصاد الابتكار والتحول إلى رائد أعمال

حسام الفقي

ينظم مجمع الإبداع والبحث العلمي التابع لقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة العاصمة ندوة بعنوان «اقتصاد الابتكار والتحول إلى رائد أعمال»، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لدعم ثقافة الابتكار وتعزيز توجه طلابها نحو ريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتورة مايسة نبيه، مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي ووكيل كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، ويحاضر في الندوة الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي.


ومن المقرر عقد الندوة بقاعة العلاقات العامة بالمبنى الإداري بجامعة العاصمة، يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.


وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن جامعة العاصمة تضع الابتكار وريادة الأعمال على رأس أولوياتها، إيمانًا بدور الجامعة في إعداد جيل قادر على التفكير خارج الصندوق وتحويل المعرفة إلى مشروعات إنتاجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.


وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي يعمل على تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وربطها باحتياجات السوق، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار لخدمة المجتمع.


وأفادت الدكتورة مايسة نبيه، مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي ووكيل كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، أن الندوة تتناول مفهوم اقتصاد الابتكار وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب استعراض آليات التحول من الفكرة البحثية إلى مشروع ريادي ناجح، ودور الجامعات في تأهيل الطلاب والباحثين ليكونوا رواد أعمال قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، فضلًا عن تسليط الضوء على نماذج وتجارب ناجحة في هذا المجال.

جمع الإبداع والبحث العلمي البحث العلمي جامعة العاصمة اقتصاد الابتكار

