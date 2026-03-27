لسه بستوعب .. حسين الشحات يحيي ذكري وفاة والده بكلمات مؤثرة

أحيا حسين الشحات ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، الذكرى السنوية لوفاة والده.

وكتب حسين الشحات :"صدمة فراق المتوفي بتدركها علي مدار سنوات

انا لسه بستوعب يعني ايه أبويا مات".

واضاف :"ربنا يرحمك يا بابا 3 سنين علي فراقك يا حبيبي واحشني جدا واحشني هزارك معايا ومحتاج اخد رايك في حاجات كتير".



وأكمل :"دي آخر صوره مع بعض ربنا يرحمك يا بابا يارب ".



وكان قد أعلن حسين الشحات نجم النادي الأهلي تعرض نجله لوعكة صحية مفاجئة تطلبت دخوله المستشفى، طالبا من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشر حسين الشحات، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة لنجله وهو يرقد على سرير المستشفى، وكتب: "اللهم رب الناس، اذهب البأس واشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادر سقماً".