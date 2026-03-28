قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالعاطي يشارك في اجتماع وزاري بـ إسلام آباد لبحث تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
هجوم ألماني على ترامب.. ميرز يتهم الرئيس الأمريكي بإشعال المواجهة ضد إيران
قفزة جديدة لمنتخب مصر في تصنيف فيفا.. تصدر المركز 29 عالميا
الإمارات تعزز صادرات النفط عبر ميناء الفجيرة لتجاوز إغلاق مضيق هرمز
حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
غلق المحلات والمطاعم 9 مساءً اليوم ..ما هي الفئات المستثناة | فيديو
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت في البنوك 28-3-2026
دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. حالة الطقس اليوم السبت 28 مارس 2026 |فيديو
باكستان تستضيف وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية لاحتواء التصعيد
قرارات جديدة في الأهلي
20 دولة بالاتحاد الإفريقي ترفض دعم ترشيح ماكي سال أمينا عاما للأمم المتحدة
حرب إيران.. 3 حرائق بمناطق خليفة في أبو ظبي واستهداف رادار مطار الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رياضة

كماتشو : الزمالك الأفضل هذا الموسم

ياسمين تيسير

قال محمد فتح الله "كماتشو" لاعب طلائع الجيش الحالي وغزل المحلة السابق، ارتداء قميص منتخب مصر حلم من أحلامي، المجموعة الحالية على أعلى مستوى، أتمنى لهم التوفيق وتشريف مصر في كأس العالم.

وتابع "كماتشو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الاختيارات الحالية هي الأفضل من وجهة نظري وأعتقد أن ذلك هو رأي كابتن حسام حسن، لكن هناك لاعبين كان يمكن أن يتواجدوا في المعسكر الحالي أبرزهم محمد إسماعيل لاعب الزمالك.

وأضاف لاعب غزل المحلة السابق: بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا الأمور لم تكن على أفضل ما يرام، الجماهير لم تكن راضية عن ما تحقق، الآن أدعو الجميع للدعم والتكاتف وتنحية الخلافات جانبًا من أجل مصلحة منتخب مصر، وإن شاء الله المجموعة الحالية يشرفونا ويرفعوا راسنا في كأس العالم.

وواصل لاعب الجيش الحالي: محمود حمدي الونش أفضل مدافع في الكرة المصرية حاليًا رغم ابتعاده عن مستواه، لكنني أحبه وأحب طريقة لعبه، وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر، ولو ركز أكثر سيكون في حتة تانية لإنه كواليتي مختلف.

وأردف: كابتن علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا أفضل مدير فني في مصر بفارق كبير عن أي مدرب يليه كابتن محمد الشيخ مدرب وادي دجلة، والزمالك هو أفضل فريق حاليًا رغم المشاكل والظروف، الأداء كان مفاجأة للجميع ورفع طموح الجماهير.

واختتم كماتشو حديثه: هدفنا في طلائع الجيش هذا الموسم كان تحقيق بطولة كأس مصر، وإن شاء الله نعوض في كأس الرابطة ونضع النادي في المكانة التي يستحقها.

الزمالك الاهلي الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفي

عائلة احمد حسام ميدو

وليد الفراج

الأرصاد

ارشيفي

احمد حسام ميدو

هيثم حسن

بالصور

بي واي دي

سكودا فيليشيا

منة فضالي

هيدي كرم

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

خالد عامر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

بلال قنديل

المزيد