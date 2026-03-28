كماتشو : الزمالك الأفضل هذا الموسم

قال محمد فتح الله "كماتشو" لاعب طلائع الجيش الحالي وغزل المحلة السابق، ارتداء قميص منتخب مصر حلم من أحلامي، المجموعة الحالية على أعلى مستوى، أتمنى لهم التوفيق وتشريف مصر في كأس العالم.

وتابع "كماتشو" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الاختيارات الحالية هي الأفضل من وجهة نظري وأعتقد أن ذلك هو رأي كابتن حسام حسن، لكن هناك لاعبين كان يمكن أن يتواجدوا في المعسكر الحالي أبرزهم محمد إسماعيل لاعب الزمالك.

وأضاف لاعب غزل المحلة السابق: بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا الأمور لم تكن على أفضل ما يرام، الجماهير لم تكن راضية عن ما تحقق، الآن أدعو الجميع للدعم والتكاتف وتنحية الخلافات جانبًا من أجل مصلحة منتخب مصر، وإن شاء الله المجموعة الحالية يشرفونا ويرفعوا راسنا في كأس العالم.

وواصل لاعب الجيش الحالي: محمود حمدي الونش أفضل مدافع في الكرة المصرية حاليًا رغم ابتعاده عن مستواه، لكنني أحبه وأحب طريقة لعبه، وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر، ولو ركز أكثر سيكون في حتة تانية لإنه كواليتي مختلف.

وأردف: كابتن علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا أفضل مدير فني في مصر بفارق كبير عن أي مدرب يليه كابتن محمد الشيخ مدرب وادي دجلة، والزمالك هو أفضل فريق حاليًا رغم المشاكل والظروف، الأداء كان مفاجأة للجميع ورفع طموح الجماهير.

واختتم كماتشو حديثه: هدفنا في طلائع الجيش هذا الموسم كان تحقيق بطولة كأس مصر، وإن شاء الله نعوض في كأس الرابطة ونضع النادي في المكانة التي يستحقها.