الحكم على ترزى صور فتاة خلسة بالمنصورة.. في هذا الموعد

تصدر محكمة جنايات المنصورة، الاثنين المقبل 30 مارس 2026، الحكم على ترزي حريمي لاتهامه بتصوير فتاة خلسة دون علمها أثناء تغيير ملابسها داخل غرفة خلع الملابس الملحقة بمحله.

يصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عاكف احمد، وعضورية المستشارين محمد عمر عبد الجواد، ومحمود محمد خليفة في القضية رقم 12477 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 4015 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

أحال المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية المتهم "إيهاب .ع"، 56 سنة، ترزي، مقيم ثان المنصورة محافظة الدقهلية، لأنه في 4 ديسمبر 2025 بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، تحرش جنسيا بالمجني عليها الطفلة "ن. م.أ" وأدلت المجني عليها "ن. م. أ" 15 عاما بشهادتها، وشهد الرائد إبراهيم حافظ معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بأن تحرياته أكدت صحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهد به سابقه، وبمطالعة النيابة العامة للمقطع المصور للواقعة، والمقدم من المجني عليها، تبين صحة الواقعة.

كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعقيد فاروق حماد، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من والد الطالبة "ن. م. أ ،16 سنة"، اتهم فيه "ترزي حريمي" بشارع المديرية القديمة بالمنصورة، بقيامه بتصوير نجلته خلسة.