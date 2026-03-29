7 ساعات ونصف.. الحكومة تكشف عن سبب أطول اجتماع لها منذ سنوات

تسعي الحكومة جاهدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مواجهة كافة التداعيات الاقتصادية على المواطن المصري، جراء الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا والكيان المحتل.



كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم مع الحكومة عن عدم تمكنه من عقد المؤتمر في موعده المعتاد يوم الخميس الماضي، مرجعًا ذلك لطول فترة اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر لنحو 7 ساعات ونصف، وهو ما يعد واحدًا من أطول الاجتماعات منذ سنوات طويلة.

لماذا اجتمعت الحكومة 7ساعات ونصف الساعة؟

أوضح الدكتور مصطفي مدبولي، أن استمرار الاجتماع هذا الوقت نظرًا لأهميته القصوى في مراجعة كافة المستجدات المتعلقة بالموقف الراهن جراء الحرب الإقليمية وتداعياتها على العالم ومصر، ومناقشة كافة الإجراءات والقرارات المطلوب اتخاذها للتعامل مع هذه التحديات الكبيرة وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري، ومن ثم كان من الأنسب عقد المؤتمر اليوم.

وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة مجددًا للشعب المصري بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنها مرت بأمان وسلام بفضل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي هيأتها الدولة لتمكين المواطنين من الاستمتاع بها، حيث وضعت الدولة منذ البداية خطة متكاملة لتدبير كافة الاحتياجات من السلع والمستلزمات والخدمات، وهو ما تم بنجاح لتمر الإجازة بصورة هادئة تماماً.