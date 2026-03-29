تنشيط السياحة تشارك في معرض "TTG Travel Experience"| مستند

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات معرض "TTG Travel Experience" السياحي والذى يعقد بمدينة ريميني شمال إيطاليا خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2026.

ويعد المعرض من أهم المعارض السياحية المهنية بإيطاليا، حيث يقام في مدينة تقع في شمال لإيطاليا، والتى تعد مقراً لما يقرب من 70% من شركات السياحة ومنظمي الرحلات، ويتميز بمشاركة واسعة من الأسواق الأوروبية، إلى جانب كونه منصة هامة للترويج للمقاصد السياحية، خاصة خلال موسم الشتاء.



يذكر أن المعرض السياحي الدوليTTG Travel Experience يعد أكبر وأهم الأحداث السياحية بدولة إيطاليا، ووصل عدد زائريه العام الماضي أكثر من 70.0000 زائر، ويتم تنظيمه برعاية الشركة المنظمة الرئيسية للحدثItalian Exhibition Group، والمجلس المحلي لمدينة ريمينى، وزارة السياحة بإيطاليا، واتحاد الشركات السياحية الإيطالية Fiavet.

ويشارك القطاع السياحي المصري في المعرض السياحي الدولي TTG Travel Experience بصفة مستمرة حيث يعد من أهم المعارض السياحية بالسوق الإيطالي مما يعد فرصة جيدة للقاء الجمهور من زائري المعرض وكذلك شركاء المهنة من منظمي الرحلات ومتخذي القرار في قطاع السياحة لتبادل الرؤى والأفكار لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي.

