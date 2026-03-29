من الحرب العسكرية إلى حرق الأعصاب.. خبير يكشف تحولات الصراع الأمريكي الإيراني وخطورته

أكد اللواء إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي، أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مر بمراحل متعددة، بدأت بمواجهات عسكرية مباشرة، ثم تطورت إلى حرب نفسية، تلتها مواجهات سيبرانية واقتصادية، وصولًا إلى ما وصفه بـ"حرب الأعصاب" التي تستهدف التأثير على الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عسكرة مضيق هرمز

وأوضح، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن التطورات الأخيرة تشير إلى تصعيد خطير قد يصل إلى عسكرة مضيق هرمز، أو السيطرة على مداخله ومخارجه، مشيرًا إلى أن المشهد الحالي يتركز في تبادل الضربات الجوية والصاروخية، ضمن تصعيد تدريجي ينذر باتساع دائرة الصراع.

وأشار هلال إلى أن إيران تمكنت من الصمود لفترة أطول مما توقعته التقديرات الغربية، التي رجحت انتهاء المواجهة خلال أسبوع أو أسبوعين فقط، معتبرًا أن التقديرات الأمريكية لم تكن دقيقة، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وانتقد الخبير الاستراتيجي ما وصفه بتجاوز الولايات المتحدة للقوانين الدولية من خلال استهداف دولة ذات سيادة، وفي المقابل حمّل إيران مسؤولية استهداف مناطق مدنية في بعض دول الخليج، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة حدتها.

دور إسرائيل في إدارة المشهد

واختتم هلال تصريحاته بالإشارة إلى دور إسرائيل في إدارة المشهد، معتبرًا أنها تمثل الطرف الأكثر تأثيرًا في مسار الأحداث، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح في توجيه السياسة الأمريكية بما يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية، خاصة في ظل التقارب مع الإدارة الأمريكية خلال فترة حكم دونالد ترامب.