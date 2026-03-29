إنتر ميلان يخطط لتدعيم دفاعه تحسبًا لرحيل باستوني إلى برشلونة

دخل إنتر ميلان مرحلة متقدمة من التخطيط لتدعيم خطه الخلفي، تحسبًا لإمكانية رحيل مدافعه الأساسي أليساندرو باستوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الاهتمام المتزايد من برشلونة بضمه.

ووفقًا لما كشفت عنه تقارير صحفية، فإن إدارة “النيراتزوري” تضع مدافع أرسنال ريكاردو كالافيوري على رأس أولوياتها لتعويض باستوني، حيث بدأت بالفعل تحركات أولية من خلال التواصل مع وكيله أليساندرو لوتشي لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

في سياق متصل، شملت المفاوضات مناقشة وضع اللاعب الشاب لوكا دي ماجيو، المعار حاليًا إلى بادوفا، والذي يحظى باهتمام عدة أندية داخل إيطاليا سواء في دوري الدرجة الأولى أو الثانية.

ورغم الاهتمام الواضح بكالافيوري، إلا أن الصفقة تبدو معقدة في الوقت الراهن، بسبب تمسك أرسنال بخدمات اللاعب، إلى جانب التكلفة المالية المرتفعة المتوقعة، سواء من حيث قيمة الانتقال أو راتبه، ما يجعل التحرك لضمه خيارًا مؤجلًا أو طويل الأمد.

في الوقت ذاته، يدرس إنتر بدائل أخرى لتعزيز دفاعه، حيث يبرز اسم مدافع أودينيزي أومار سوليه كأحد الخيارات المطروحة، بينما يأتي لاعب ساسولو محرمهوفيتش ضمن قائمة أقل أولوية، نظرًا لقلة خبرته في أنظمة اللعب الدفاعية المعتمدة على ثلاثة لاعبين.

ومن المنتظر أن يحسم إنتر قراره بالتعاقد مع مدافع واحد فقط، ضمن خطته لإعادة ترتيب خط الدفاع، استعدادًا لأي تغييرات محتملة في قوام الفريق خلال الفترة المقبلة.