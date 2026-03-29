القومي للمرأة يطلق 112 تدريبًا للتثقيف المالى ضمن مشروع "تحويشة"

أطلق المجلس القومي للمرأة، برعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حزمة من تدريبات التثقيف المالي التي ينفذها فرع المجلس، بالتعاون مع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، في إطار تفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتحديداً محور التمكين الاقتصادي، وتحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة هدي السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة، أن البرنامج يتضمن تنفيذ 112 تدريبًا مكثفاً حتى 2 أبريل 2026، ويهدف إلى رفع وعي السيدات في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكيفية إدارة الموارد المالية بكفاءة.

وأشارت السعدي، إلى أن التدريبات موزعة على مجموعتين، المجموعة الأولى، 56 تدريبًا بقرى الشقيفي بمركز ابوتشت، والأوسط قامولا والبحري قامولا بمركز نقادة، والجبلاو بمركز قنا، والحراجية بمركز قوص.

وأضافت مقرر المجلس القومي للمرأة، أن المجموعة الثانية التي سوف يتم تنفيذها تشمل 56 تدريبًا تشمل قرى الرحمانية والرئيسية بمركز نجع حمادي، وأبنود والطويرات بمركز قنا، والسليمات بمركز أبوتشت.

وأكدت السعدي، أن الجلسات تركز على تحديد أهداف الإدخار، ووضع خطط زمنية لتحقيقها ومناقشة ترتيب أولويات الصرف والفرق بين الاحتياجات والرغبات، كما يتم مناقشة طرق إعداد الميزانية المنزلية ومتابعتها بدقة، وتحليل الأنماط المالية للشخصية لتجنب العادات الاستهلاكية الخاطئة.

وأردفت مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، أن هذه التدريبات تمثل حجر الزاوية في بناء قدرات المرأة القنائية، مما يسهم في تحويلها من مستهلكة إلى منتجة قادرة على المساهمة في دخل أسرتها ونهضة مجتمعها، خاصة وأن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بمشروع "تحويشة"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

وثمنت السعدي، دور مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وما تمثله كونها الأداة الأقوى لتحقيق الشمول المالي الفعلي للمرأة الريفية، حيث تمنحهن القدرة على إدارة مدخراتهن واستثمارها بأمان بعيداً عن الطرق التقليدية غير الآمنة.





