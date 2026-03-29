رئيس جامعة المنصورة يهنئ محمد عبد العظيم بتوليه رئاسة الجامعة الأهلية

قدّم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة للدكتور محمد عبد العظيم بمناسبة توليه رئاسة جامعة المنصورة الأهلية، وذلك خلال زيارة للجامعة، بحضور عمداء الكليات ومديري البرامج.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا لعمق العلاقات والتعاون القائم بين الجامعتين، وحرصهما المشترك على دعم التكامل وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي.

واعرب الدكتور شريف خاطر عن خالص تهانيه، مشيدًا بما حققته جامعة المنصورة الأهلية من خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية، في ضوء رؤية تطويرية وجهود مؤسسية متواصلة، كما أوضح أن الجامعة تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي، بما تقدمه من برامج أكاديمية حديثة وبنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التطور، مثمناً دور أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وأكد رئيس جامعة المنصورة على أهمية التكامل والتنسيق المشترك بين الجامعتين، مشددًا على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لجامعة المنصورة الأهلية في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز من تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، في ضوء توجهات الدولة نحو بناء جامعات حديثة ومتطورة.

و أعرب الدكتور محمد عبد العظيم عن بالغ تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن دعم جامعة المنصورة يُمثل ركيزة أساسية في مسيرة الجامعة الأهلية نحو التميز. كما ثمّن الدور البارز الذي قام به الدكتور شريف خاطر في دعم جهود تطوير الجامعة، وما قدمه من عطاء مخلص أسهم في تحقيق ما وصلت إليه الجامعة من إنجازات ملموسة خلال فترة وجيزة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يعزز جودة العملية التعليمية، ويدعم الابتكار، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.