انطلاق معرض "قنا وتراثها 2" بمعبد دندرة لإبراز الهوية التراثية

تفقد اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، معرض “قنا وتراثها 2”، المقام داخل معبد دندرة، بتكليف من الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وذلك في إطار دعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في إبراز الهوية التراثية للمحافظة.

وأشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، بأهمية المعرض في إبراز التراث القنائي وتعريف الزائرين بموروث المحافظة الثقافي والفني، مؤكدًا دعم المحافظة المستمر لكافة الفعاليات التي تساهم في الحفاظ على الهوية التراثية ونشرها بين المواطنين والسائحين على حد سواء.

وأوضح محمد سماحه، منسق المعرض، بأنه تم اختيار معبد دندرة كموقع لإقامة الفعالية نظرًا لكونه أحد أبرز المقاصد السياحية بالمحافظة، كما يضم المعرض 20 صورة فوتوغرافية و7 لوحات فن تشكيلي، بمشاركة 15 فنانًا من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يعكس تنوعًا فنيًا مميزًا يجسد ملامح التراث القنائي بأساليب إبداعية مختلفة.

وأشار منسق المعرض، إلى أن “قنا وتراثها 2” يُعد النسخة الثانية من هذا الحدث الفني، وأن الأعمال الفنية المعروضة تعكس جوانب متعددة من التراث القنائي، حيث تناولت الصور موضوعات متنوعة من بينها، مسجد سيدي عبدالرحيم، ومعبد دندرة، والاحتفالات الدينية، والمرماح، والتحطيب، وجميعها تبرز ثراء الموروث الثقافي بالمحافظة.

حضر فعاليات الافتتاح كل من: سيد جاد الرب، مدير عام الآثار بقنا، ومحمد سماحه، منسق المعرض ومفتش آثار، وأشرف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إلى جانب عدد من أعضاء مكتب رئيس قطاع الآثار المصرية.



