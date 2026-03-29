إلهام شاهين تستعرض رشاقتها على البحر.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها على البحر.

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين على البحر بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة باللون الرمادي واتسم التصميم ببعض التطريزات المميزة.

انتعلت إلهام شاهين حذاء مسطح باللون الفضي، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.