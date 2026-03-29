علاء فاروق: أي نائب يواجه مشكلة في إحدى الجمعيات الزراعية يمكنه التواصل مباشرة مع الوزارة لفحص المشكلة وحلها

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اليوم، إن الدواجن ستدخل البورصة السلعية للتحكم في الأسعار وتثبيتها، مؤكدًا أنه لن يكون بالإمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المنتجات الزراعية، لكن الجهود مستمرة لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستلم سنويًا نحو 2.4 مليون طن أسمدة، مؤكدًا أن جميع المزارعين يستلمون حصصهم المقررة، وأنه لا يوجد مزارع حصل على أقل من ثلاثة شكائر، مشيرًا إلى أنه تم توزيع 900 ألف طن أسمدة خلال الموسم الشتوي.

وأضاف الوزير، أن أي نائب يواجه مشكلة في إحدى الجمعيات الزراعية يمكنه التواصل مباشرة مع الوزارة لفحص المشكلة وحلها.

وأكد علاء فاروق، أن الوزارة تتابع أيضًا القروض الزراعية وسيتم مراجعتها مع البنك الزراعي لتحريك الفئة التسليفية بما يحقق دعم أكبر للفلاحين، كما تم تعديل نظام اعتماد المبيدات الحيوية بعد التواصل مع الجهات المختصة، بحيث يتم اعتمادها من خلال لجنة واحدة فقط لتسهيل الإجراءات وضمان الفاعلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، في إطار استعراض استراتيجية الوزارة لمواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، وتنفيذ مشروعات الاستصلاح القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير منظومة كارت الفلاح لتيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، والعمل على التغلب على كافة معوقات التنمية الزراعية.