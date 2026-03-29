الحديد والصلب للمناجم تحقق 98.1 مليون جنيه مبيعات خلال فبراير الماضي

وكشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال فبراير سجلت 98.17 مليون جنيه.

مستهدفات العام القادم

في مطلع مارس الجاري، اعتمدت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 -2027، بصافي ربح 325.8 مليون جنيه.

وتستهدف شركة الحديد والصلب للمناجم، تحقيق مبيعات وإنتاج 747.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2026 -2027.

وتستهدف شركة الحديد والصلب للمناجم إنتاج 1.775 مليون طن خلال العام المالي 2026/2027.

ورصدت الموازنة 157 مليون جنيه كتكلفة تقديرية للمشروعات الاستثمارية الجديدة لتطوير المعدات وخطوط الإنتاج.

وخصصت الموازنة التقديرية للعام المالي القادم، نحو 79.06 مليون جنيه للأجور والبدلات والمزايا العينية لعدد 426 عاملاً.

تضمنت الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل تخصيص 420 ألف جنيه للأبحاث الجيولوجية والاستكشافات ، ورصد 300 ألف جنيه لبرامج تدريب العاملين ورفع كفاءتهم.

نشأة الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد المنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع أسوان.

أسهم الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.