هاني عادل رئيسا للإلتزام والحوكمة بالبنك الزراعي المصري

أعلن البنك الزراعي المصري، عن تعيين هاني عادل، رئيساً تنفيذياً للإلتزام والحوكمة المؤسسية، في خطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية، تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي.

ويعمل هاني عادل، وفق خطة عمل تستهدف التأكيد على إلتزام البنك الزراعي المصري بجميع القوانين والتعليمات والمتطلبات الرقابية وتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي المصري، والعمل على التأكد من تمسك فريق العمل بأعلى المعايير والممارسات، بما ينعكس على تحقيق الجودة و التميز في أداء كافة القطاعات.

يمتلك هاني خبرة مصرفية تتجاوز 20 عاماً، اكتسب خلالها خبرات متراكمة من خلال عمله وتدرجه في العديد من الوظائف والمناصب القيادية في عدد من البنوك الكبرى، وحقق العديد من النجاحات والإنجازات، في قطاعات الفروع والرقابة والمخاطر، قبل أن يتخصص في العمل في الإلتزام والحوكمة، إلى أن شغل منصب رئيس الالتزام بالمتطلبات الرقابية والشرعية وحماية حقوق العملاء ببنك مصر، سبقها رئاسته للالتزام بالمتطلبات الرقابية في بنك HSBC ، ومن قبلها بنك باركليز، كما حصل على العديد من البرامج والدورات التدريبية المكثفة، ساهمت جميعها في تشكيل مساره المهني، وتعزيز خبراته المصرفية.