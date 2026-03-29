محافظ الوادي الجديد تتفقد موقف سيارات الأقاليم السابق بمدينة الخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، مقر موقف سيارات الأقاليم السابق بحي المروة بمدينة الخارجة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، وذلك لبحث دراسة وإعداد مقترح لإنشاء موقف إقليمي متكامل يخدم سيارات الأجرة وأتوبيسات النقل الخاص.

حيث تابعت ميدانيًا أعمال رفع كفاءة وتنظيم المقر تمهيدًا لتنفيذ المقترح، مؤكدةً أهمية تطوير الموقف بما يسهم في التيسير على المواطنين والسائقين و تحسين مستوى الخدمة المقدمة، وتنظيم حركة خطوط السير، بما يواكب خطط التنمية التي تشهدها المحافظة.