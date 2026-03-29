عمرو أديب: يقظة الأمن ووعي المصريين أحبطا مخططات الإخوان الإرهابية

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه اليوم تذكرنا أن الأمن المصري يتابع بلا ملل كل الأمور الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية ومخططاتهم ضد الدولة،، مشيرا إلى أنه هناك عيون ساهرة لمتابعة هذا الملف الهام.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: اليوم استمعنا لإعترافات من أحد الإرهابيين عن عمليات إرهابية في مصر تستهدف مناطق حيوية وشخصيات هامة، ولكن عندنا من هو متفرغ لهذا الأمر.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن من ينتمون لجماعة الإخوان في الخارج، أصبحوا لا يتحدثون عن الإخوان، معلقا “كل ذلك بفضل وعي هذت المجتمع اللي اكتشف حقارة هذا التنظيم وان هناك عيون ساهرة في مصر تمنع وجود هذا الثعبان”.