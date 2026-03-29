قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

من طالب جامعي لعنصر شديد الخطورة.. خبير يكشف مسار تطرف قيادي بالجماعة الإرهابية

ثروت الخرباوي
رنا عبد الرحمن

سلط الدكتور ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ ، الضوء على المسار الكامل لتكوين أحد العناصر الإرهابية الخطرة، مؤكدًا أن القضية تتجاوز فكرة انضمام فرد إلى تنظيم متطرف، لتكشف عن منظومة متكاملة تعمل على إعادة تشكيل العقول منذ مراحل مبكرة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أوضح الخرباوي أن العنصر الإرهابي المذكور نشأ داخل بيئة تنظيمية مغلقة، حيث تم تدريبه فكريًا على تبني أفكار متشددة تقوم على تكفير مؤسسات الدولة ورفض المجتمع، وهو ما مهّد الطريق لتحوله لاحقًا إلى عنصر نشط في العمل المسلح.

وأشار إلى أن بداية استقطابه تعود إلى فترة دراسته في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، حيث جرى ضمه تدريجيًا إلى ما يُعرف باللجان النوعية، قبل أن يتم تصعيده إلى مستويات أكثر خطورة داخل الهيكل التنظيمي، وصولًا إلى الجناح المسلح، الذي تلقى داخله تدريبات متقدمة على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات.

وأضاف أن مراحل الإعداد لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تدريبات خارجية شملت مهارات عسكرية متقدمة، من بينها التعامل مع الأسلحة الثقيلة والمعدات القتالية، وهو ما يعكس بحسب وصفه حجم الاستثمار الذي تقوم به هذه التنظيمات في إعداد كوادرها.

وكشف الخرباوي عن ارتباط العنصر الإرهابي بتنظيمات متشددة، من بينها تنظيم “المرابطون” بقيادة هشام عشماوي، مشيرًا إلى مشاركته في عمليات نوعية، من بينها ما عُرف إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”، وهي من العمليات التي أثارت جدلًا واسعًا في توقيتها وتأثيرها.

وأوضح أن خطورة هذا العنصر لا تقتصر على الجانب التنفيذي فقط، بل تمتد إلى دوره في التخطيط، حيث أقر وفقًا لما تم عرضه بمشاركته في الإعداد لعمليات استهدفت منشآت مدنية، من بينها معهد الأورام، في واقعة تعكس مدى تجرد هذه العناصر من أي اعتبارات إنسانية.

وأكد أن صدور أحكام قضائية مشددة بحقه، من بينها السجن المؤبد غيابيًا، جاء نتيجة تورطه في قضايا إرهابية متعددة، فضلًا عن استخدامه أسماء حركية للتخفي والتنقل، وهو أسلوب شائع بين عناصر التنظيمات المسلحة.

وفي ختام حديثه، شدد الخرباوي على أن هذه الوقائع تكشف بوضوح آليات عمل التنظيمات الإرهابية، التي لا تعتمد فقط على السلاح، بل على بناء أيديولوجي طويل المدى، معتبرًا أن مواجهة هذا الخطر تتطلب استمرار الجهود الأمنية إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي، لكشف حقيقة هذه الجماعات ومنع استقطاب عناصر جديدة داخلها.

ثروت الخرباوي قناة الحياة القيادي الارهابي الاخوان الارهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

تعزيزاً للتعاون.. جامعة عين شمس تستقبل وفداً رفيع المستوى من جامعة كارلتون الكندية

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
فاطمة كشري
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
تشميع
فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

عبد الحليم حافظ

لقاء وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

منال الشرقاوي

د. آية الهنداوي

منى أحمد

كريمة أبو العينين

المزيد