الشريعي: اتهامات التفويت قبل مواجهة الزمالك غير منطقية.. والفوز على القطبين طريق النجومية

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن ناديه لا يسعى للدخول في منافسة أو صراع مع أي طرف، مشددًا على أن إدارة النادي تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق أهداف محددة تم وضعها مسبقًا.

وأوضح الشريعي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور ، أن الفوز على قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، يمنح اللاعبين دفعة كبيرة نحو النجومية، وهو ما يدفع النادي للعمل على تطوير الأداء باستمرار.

وأشار إلى أن إدارة إنبي قررت تكثيف المعسكرات وزيادة عدد المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين واكتساب الخبرات اللازمة.

وعن الاتهامات التي وُجهت له قبل مواجهة الزمالك بشأن “التفويت”، وصفها الشريعي بأنها غير منطقية، مؤكدًا أن تصريحاته في ذلك التوقيت كانت تهدف فقط إلى رفع الضغوط عن اللاعبين.

وفيما يخص المنتخب الوطني، أعرب رئيس إنبي عن احترامه الكامل لرؤية المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، بشأن عدم ضم أي لاعب من الفريق، متمنيًا في الوقت ذاته منح الفرصة للعناصر المميزة خلال الفترات المقبلة.