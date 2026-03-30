حسام عاشور:: لاعبو الدوري بيودروا على الشو

تحدث حسام عاشور نجم الأهلي السابق، عن العديد من الملفات التي تحص مسيرته مع القلعة الحمراء.

وقال عاشور في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: حصّلت على ٣٩ بطولة مع الأهلي ، وجوزيه هو السبب في تواجدي في الأهلي كان واثق فيا وفي إمكانياتي.

وأضاف: كان هناك لاعبين كبار جوزيه عندما شاهدني قال انا مش عاوز اللاعيبه دي عاوز حسام عاشور وكنت لسه صغير.

وتابع: انا من صغيري اترببت على حبي للأهلي بعيد عن الشو وحتى عن السوشيال وكنت مركز في الملعب بس.



وواصل: دلوقتي اللاعيبه بتهتم بالشو ويعملوا حاجات غريبه ، جوزيه كان بيفضلني على محمد شوقي وحسن مصطفى.. وقالي انت بتعمل حاجات اكبر من سنك.