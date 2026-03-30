تارا عماد: "إفراج" من أمتع أعمالي ومخرج العمل وعمرو سعد منحاني فرصة لتجربة جديدة

أكدت الفنانة تارا عماد سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل "إفراج"، واصفة إياه بأنه من أمتع الأعمال التي قدمتها.

وقالت تارا عماد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن المخرج أحمد خالد موسى والفنان عمرو سعد منحوها فرصة لتقديم شخصية مختلفة عن أعمالها السابقة، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة وسعيدة أثناء التصوير.

وتابعت الفنانة تارا عماد، أنها أحبّت جميع تفاصيل العمل، مشيرة إلى التجربة الإيجابية التي عاشتها خلال فترة تصوير المسلسل، مؤكدا أن أصعب مشاهدي في المسلسل عندما قمت بالغناء لأنه لم أقوم بالغناء من قبل