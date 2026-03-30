قرار عاجل بشأن اعتماد شهادات طلاب المدارس الدولية الأمريكية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجهات الاعتماد بنظام المدارس الدولية الأمريكية ، بعدم اعتماد أي شهادة للطلاب بالمدارس ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية أو مطالبة المدارس بأي رسوم مقابل اعتماد شهادات الطلاب، واقتصار ذلك على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك في إطار ما أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من ضوابط منظمة لإعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية للمناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) وما أصدرته من تعميمات بشأن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دون غيرها بإتخاذ إجراءات اعتماد وتوثيق كافة شهادات الطلاب الذين يدرسون بالمدارس الدولية.

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية تدريس مادة التربية الدينية، نظرًا لدورها المحوري في بناء القيم والأخلاق لدى الطلاب.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة الإلتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية) داخل المدارس الدولية، بما يعزز الهوية الوطنية والثقافية لدى الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق أهداف المنظومة التعليمية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والانضباط داخل المدارس، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، قائلًا: "نبذل جهودا مكثفة من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب وتُسهم في إعداد جيل قادر على تحمل مسئولية الوطن، وسأظل داعمًا ومساندًا لكل القيادات التي تعمل بجد وإخلاص".

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عيد اللطيف إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم وبناء شخصية الطالب على أسس علمية وتربوية سليمة.