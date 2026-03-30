حفل زفاف .. القبض على 6 أشخاص أطلقوا النار من بنادق آلية بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارتين "ربع نقل" وبعض الدراجات النارية بإطلاق الأعيرة النارية بالهواء بقنا.





وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (6 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا) وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة (6 بنادق آلية – كمية من الطلقات) والدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو .

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه حال مشاركتهم بحفل زفاف إحدى قريباتهم ، ونفوا صلتهم بقائدى السيارتين "ربع النقل".

تم التحفظ على الدراجات النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.