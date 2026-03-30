اشتروا عقارات وأراضى زراعية.. 4 تجار سلاح يغسلون 30 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية) .

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 30 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.