صفقة بـ 270 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج كمية ضخمة من الأقراص المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وإعادة تدوير العقاقير المخدرة تمهيداً للإتجار بها بالقاهرة والجيزة، قدرت قيمتها المالية بحوالى 270 مليون جنيه .

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى (يضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب وإعادة تدوير كميات كبيرة من العقاقير المخدرة تمهيداً للإتجار بها متخذين من دائرة قسمى شرطة ( ثان أكتوبر بالجيزة ، باب الشعرية بالقاهرة ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وضبط عناصر التشكيل بنطاق محافظتى "القاهرة ، والجيزة" وبحوزتهم قرابة واحد ونصف مليون قرص مخدر و420 كيلو جرام من المواد المستخدمة فى إعادة التدوير - الأدوات والمعدات المستخدمة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 270 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.