محافظ الغربية يُسلّم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين .. صور

قام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، بتسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على موافقات الجهات المعنية، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية في إنهاء ملفات التقنين وتسريع وتيرة العمل بها.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الدولة حريصة على استرداد حق الشعب وفي الوقت نفسه التيسير على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إنهاء ملفات التقنين وتذليل أي عقبات أمام المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن قرارات التقنين تمثل إنجازًا مهمًا وإضافة حقيقية لجهود التنمية بالمحافظة، لما لها من أثر إيجابي في تعظيم العائد التنموي للدولة والمواطنين على حد سواء، في إطار قانوني يضمن حماية الحقوق للجميع. مؤكدًا أن الدولة حريصة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين واضعي اليد الجادين، من خلال تسهيل خطوات التقنين وتذليل أية عقبات، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقوانين بما يحقق الصالح العام.

تحسين خدمات المواطنين

ودعا المحافظ جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالتقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، من خلال الرابط:

🔗 https://nplr.estrdad.gov.eg لاستكمال الإجراءات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل الطلب بداية من المعاينة وحتى التعاقد النهائي، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط التقنين.

تحرك تنفيذي عاجل

مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 حددت ضوابط وإجراءات واضحة للتقنين، مع إتاحة فترة محددة لتلقي الطلبات، مؤكدًا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءاتهم.