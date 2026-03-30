قصور الثقافة تحتفي بعطاء المرأة المصرية وتكرم رائدات العمل والإبداع والأمهات المثاليات

في أمسية اتسمت بالاعتزاز والتقدير، وبرعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفاليتها السنوية لتكريم المرأة المصرية، على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى إبراز دور المرأة وتسليط الضوء على إنجازاتها في مختلف المجالات.

شهد الاحتفالية اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة، بحضور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية، ونخبة من المبدعات والإعلاميين.

وفي كلمته، توجه اللواء خالد اللبان بتحية تقدير واعتزاز إلى المرأة المصرية، قائلا: "نحتفل اليوم بالمرأة المصرية رمز العطاء والإبداع، وأود أن أنقل لكم تحية تقدير واعتزاز من معالي الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، التي تولي اهتماما خاصا بالمرأة المصرية، وتدعم كل المبادرات التي تعزز دورها في المجتمع وتبرز قيم العطاء والإبداع التي تمثلها".

وأضاف: "نحتفي اليوم بالمرأة المصرية التي تمثل رمز العطاء والإبداع في الأسرة والمجتمع، والتي تجمع بين دورها في أسرتها وتفوقها في مجالات العمل المختلفة المهنية والفنية والثقافية، ونكرم الأمهات المثاليات والمبدعات الرائدات بصفتهن نموذجا يحتذى به في الاجتهاد والمسئولية، وغرسن في أبنائهن قيم الانضباط والطموح، ليكن بذلك سندا حقيقيا لمجتمع قوي قادر على مواجهة تحديات العصر".

وتقدم مساعد وزير الثقافة بالتحية والتقدير إلى كل شخصية نسائية مميزة من الحاضرات والمكرمات ممن قدمن جهودا استثنائية في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والفن والإعلام، وعملن بإخلاص لصناعة مجتمع متماسك وقادر على النمو والابتكار. كما وجه الشكر إلى وزيرة الثقافة لدعمها الكبير لأنشطة وفعاليات قصور الثقافة، وإلى القائمين على تنظيم الاحتفالية من الإدارة العامة لثقافة المرأة والإدارة المركزية للدراسات والبحوث ولجنة اختيار المكرمات وجميع الإدارات المعاونة.

وفي كلمتها، أعربت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بتكريمها في الاحتفالية، قائلة: "يسعدني ويشرفني أن أتواجد بينكم اليوم في هذا الحفل الكريم، وأن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير لوزارة الثقافة المصرية على هذا التكريم الرفيع، الذي أعتز به كثيرا، وأعده تقديرا ليس لشخصي فحسب، بل لكل امرأة مصرية تسهم بإخلاص في بناء هذا الوطن".

وأضافت أن الاحتفاء بالمرأة المصرية خلال شهر المرأة يجدد الاعتراف بدورها ومكانتها، مؤكدة أن الدولة المصرية تضع تمكين المرأة في صدارة أولوياتها، وأشادت بالشراكة القوية بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الثقافة، مؤكدة أنها شراكة تقوم على رؤية مشتركة لبناء الإنسان المصري وتمكين المرأة ثقافيا وفكريا واجتماعيا.

واوضحت الدكتورة حنان موسى أن المرأة المصرية هي حافظة التراث وحاملة الهوية الثقافية، ووجهت الشكر إلى وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة لدعمهما الدائم، مؤكدة أن الاحتفالية تعكس إيمان الهيئة بأهمية إبراز النماذج النسائية المشرفة.

وأشارت إلى أن ما تحققه المرأة المصرية اليوم هو امتداد لمسيرة طويلة من الكفاح والعمل، وأن هذه النجاحات تؤكد قدرتها على تحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة بكفاءة واقتدار.

وقالت الدكتورة دينا هويدي إن احتفالية هذا العام تشهد تكريم 74 مكرمة وسيدة مصرية، احتفاء بمكانة المرأة المصرية، موضحة: "في مثل هذا اليوم من كل عام نحتفل بهذا الحدث السنوي، احتفاء بمكانة المرأة التي كانت ولا تزال عماد البيت والوطن، فهي ليست فقط شريكة في بناء الوطن، بل شريك أساسي في صياغة مستقبله".

وأضافت: "لقد وصلنا إلى المرأة في أكثر الأماكن احتياجًا من خلال العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، وهدفنا تمكين المرأة ثقافيا وفنيا، سعينا أن نمنحها الأدوات لنؤكد لها أنها تستطيع، ولا زلنا مستمرين. تظل الاحتفالية لتكريم المرأة المصرية هي الأقرب لقلوبنا لأنها رسالة تقدير عالمية لنقول لها: نحن نراك ونسمعك".

ومن جهتها، أعربت الفنانة والمخرجة سماء إبراهيم عن بالغ سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن هذا التقدير يحمل قيمة معنوية كبيرة، وتوجهت بالشكر إلى وزارة الثقافة، وإلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤكدة اعتزازها بالتكريم، لأنه يأتي من مؤسسة وطنية عريقة تؤمن بقيمة الفن ودوره في بناء الوعي".

وقالت سماء: "هذا التكريم يمثل دعما كبيرا لكل فنانة مصرية تسعى لتقديم فن حقيقي يحمل رسالة، وأشعر بالفخر أن أكون ضمن هذه الكوكبة من النماذج النسائية الملهمة. الشكر لكل القائمين على هذه الاحتفالية الراقية التي تعكس تقدير الدولة للمرأة المبدعة".

وقد تضمنت الاحتفالية تكريم نخبة من الرائدات والشخصيات العامة والمبدعات في مختلف المجالات، بمنحهن دروع التكريم وشهادات التقدير، وشملت قائمة المكرمات: المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة إنجي شوكت عميد كلية الفنون الإنسانية والفنون الإبداعية بجامعة هيرتفوردشاير، المهندسة أماني النجار كبير مهندسي صيانة الطائرات بمصر للطيران، الدكتورة هالة المناخلي خبيرة وباحثة في الصحة والسلامة المهنية والبيئة، آية عبد الرحمن الإعلامية وعضو مجلس النواب، رحيمة الشريف مؤسس مبادرة "الست المصرية"، ماجدة فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية "نداء"، دينا حشيش مؤسس مبادرة "جولدن ييرز"، هبة السويدي رئيس مجلس إدارة مستشفى أهل مصر للحروق، الفنانة والمخرجة سماء إبراهيم، الفنانة التشكيلية مها جميل، والصحفية إيمان رافع. إلى جانب تكريم 12 شخصية نسائية متميزة على مستوى المحافظات، و12 مبدعة من مبدعات الهيئة والأقاليم الثقافية، و8 أمهات اعتباريات، وتكريم 30 أما مثالية.

وأعربت كثير من المكرمات عن سعادتهن بهذا التكريم، وأكدن أن هذه اللفتة تعكس اهتمام الدولة المصرية بدور المرأة وما تقدمه من إسهامات مؤثرة في المجتمع، كما أبدت المبدعات من أبناء الهيئة والأقاليم الثقافية والأمهات المثاليات، اعتزازهن بهذا التكريم، الذي يمثل حافزا كبيرا لمواصلة العمل الثقافي والفني، وتقديم المزيد من الأنشطة التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي وخدمة الجمهور.

وشهدت الاحتفالية عرضا فنيا للفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. عبد الله صلاح، تضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة، من بينها: "ست الحبايب"، "طه نبي"، "خير خلق الله"، و"أمي حبيبتي"، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

جاء ذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وأحمد يسري رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، والدكتور مبروك مدير عام ثقافة القرية، وشاهيناز عطية مدير عام العلاقات العامة، ومحمد صابر مدير عام الإدارة العامة للمواهب، ومحمد جابر مدير مسرح السامر، وقدمت الاحتفالية الباحثة والإعلامية أماني عمارة.

أقيمت الاحتفالية من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وجاءت في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إبراز النماذج النسائية الملهمة ودعم مسيرة تمكين المرأة ثقافيا ومجتمعيا.