وكيل اللاعب: وسام أبو علي كان سعيدا خلال فترة تواجده في مصر مع الأهلي

كشف جاكوب كروجر وكيل أعمال وسام أبو علي عن أمتنان اللاعب خلال فترة تواجده في مصر مع النادي الأهلي.

وقال كروجر عبر تصريحات إذاعيه :"وسام أبو علي كان سعيد جدًا خلال فترة تواجده في مصر مع النادي الأهلي، وفكرة عودته مرة أخرى للدوري المصري أمر مطروح، من الوارد أن تحدث مفاجآت في مستقبل وسام".

وتحدث جاكوب كروجر، وكيل أعمال اللاعب وسام أبو علي، عن الأنباء المتداولة بشأن ارتباط موكله بالانتقال إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحًا حقيقة الموقف.

وأكد كروجر، في تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب لا يزال يحتفظ بذكريات مميزة من تجربته السابقة في الملاعب المصرية، مشيرًا إلى أن فكرة العودة للدوري المصري تبقى خيارًا مطروحًا في الفترة المقبلة.

وأوضح أن وسام أبو علي يشعر بالارتياح تجاه تجربته السابقة في مصر، وهو ما قد يجعله منفتحًا على تكرارها، خاصة مع ارتباطه بتجربة إيجابية على المستوى الشخصي والاحترافي.

وأضاف وكيله أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات غير متوقعة في مسيرة اللاعب، ملمحًا إلى إمكانية حدوث مفاجآت دون الدخول في تفاصيل تتعلق بالعروض أو المفاوضات الجارية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن العودة إلى الدوري المصري الممتاز تظل ضمن الخيارات المتاحة أمام اللاعب، في ظل ما يمثله هذا الدوري من محطة مهمة في مسيرته.