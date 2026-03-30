عودة صلاح.. مباريات نارية بانتظار ليفربول في أبريل

يستعد فريق ليفربول للعديد من المواجهات القوية في شهر أبريل المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي إلي جانب دوري أبطال أوروبا.

وتشهد مباريات فريق ليفربول الإنجليزي على المستوي المحلي والقاري عودة محمد صلاح نجم الريدوز إثر تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة جالطة سراي التركي في إياب دوري أبطال أوروبا.

ويستهل فريق ليفربول مواجهاته بقمة نارية أمام نظيره مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك في تمام الساعة الثانية إلا الربع ظهر السبت الموافق 4 أبريل في اختبار صعب أمام أحد أبرز المنافسين محليًا.

ويحل فريق ليفربول الإنجليزي بمشاركة محمد صلاح ضيفًا على باريس سان جيرمان يوم 8 أبريل القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال قبل أن يستضيفه في مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته، في مواجهتين قد تحددان مصير مشواره القاري.

ويخوض فريق ليفربول عدة مباريات هامة في الدوري الإنجليزي حيث يلتقي نظيره فريق فولهام في السادسة والنصف مساء السبت 11 أبريل القادم.

ويخوض فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره إيفرتون في الثالثة عصر يوم 19 أبريل المقبل قبل أن يختتم مبارياته في الشهر ذاته بمواجهة كريستال بالاس يوم 25 أبريل أيضا.