سياحة النواب تناقش تأثيرات قرار الإغلاق المبكر و انعكاساته على القطاع

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أنه سيتم دعوة كلا من وزيري السياحة، والطيران المدني، للتعرف على آليات التعامل في الفترة المقبلة في ضوء ما تشهده المنطقة من تغيرات أثرت على القطاعين.

أوضح النائب هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هذا القرار له تأثير كبير على السياحة، قائلا: نحن مع ترشيد استهلاك الطاقة، ولكن لابد من بحث إجراءات أكثر فعالية في التعامل مع القضية بما لا يؤثر على العديد من القطاعات المختلفة.

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الأمر له تداعيات بالفعل على القطاع، قائلة: ولكن الأمر مرتبط بتداعيات عالمية، وهو في النهاية قرار دولة يجب على الجميع الالتزام به.

و لفتت سحر طلعت مصطفى، إلى أن مبررات الدولة في هذا الشأن، أن قرار الإغلاق المبكر إجراء استثنائي بسبب الظروف العالمية.

جاء ذلك على خلفية المناقشات التي شهدتها اللجنة البرلمانية ، بسبب قرار الإغلاق المبكر في التاسعة مساءا لتوفير الطاقة، وتأثيره على القطاع السياحي.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة بشأن النهوض بقطاع سياحة اليخوت، وتعظيم الاستفادة منها.

عرضت النائبة إيلاريا حارص، طلب الإحاطة، مؤكدة أن مصر لديها مقومات تؤهلها للاستفادة من سياحة اليخوت لما لها من عوائد قوية على القطاع السياحي.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك خطة لتعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت، خصوصا وأن مصر لديها سواحل ممتدة وموانئ تساهم في وجود مردود كبير على القطاع السياحي.

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس اللجنة، أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت لما لها من تأثير كبير في دعم القطاع من ناحية، فضلا عن مساندة الاقتصاد.

