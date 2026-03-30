الدفاع العراقية: تدمير طائرة تابعة لسلاح القوة الجوية بقصف صاروخي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، تدمير طائرة تابعة لسلاح القوة الجوية بعد تعرض قاعدة محمد علاء الجوية لقصف صاروخي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه بعد منتصف الليل تعرضت قاعدة محمد علاء الجوية إلى استهداف بصواريخ "كراد 122 ملم"، انطلقت من أطراف العاصمة بغداد، ما أسفر عن تدمير طائرة من نوع (Antonov-132) تابعة لسلاح القوة الجوية العراقية، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار وتعقب مصادر إطلاق الصاروخ.

وأدانت الوزارة هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف المؤسسة العسكرية وقدراتها الدفاعية، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن العراق وسيادته.

وأكدت أن هذه الأعمال لن تؤثر في جاهزية قوات الجيش العراقي، وأن الرد سيكون حازما وفق الأطر القانونية وبما يحفظ أمن واستقرار البلاد، وسيبقى العراق عصيا على كل محاولات الاستهداف والتخريب.