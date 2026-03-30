إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالعبور

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية حادث تصادم بين سيارة نقل "جامبو" وميني باص، وذلك أمام مخزن بجوار قسم ثانى العبور، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جري نقلهم إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعمل على رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.