تصعيد دبلوماسي جديد.. واشنطن: لا سيادة لإيران على مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه لا يمر عبر مضيق هرمز سوى قدر ضئيل للغاية من الطاقة التي نعتمد عليها.

وأضاف "روبيو" : ندرك تأثير إغلاق مضيق هرمز على الأسواق العالمية وعلى حلفائنا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تقبل بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز.

تدمير البحرية الإيرانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم أن العملية العسكرية الأمريكية تركز على تدمير البحرية الإيرانية.

وقال روبيو - في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية - "سنقوض قدرات البحرية الإيرانية على تصنيع منصات إطلاق الصواريخ"، مشددا على أن الولايات المتحدة لن توافق على قبول طلب طهران بـ"السيادة" على مضيق هرمز. وأضاف: "الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز غير مقبول بالنسبة لنا.. إنه يخلق سابقة خطيرة من نوعها تسمح للدول بالاستيلاء على الممرات المائية الدولية"، لافتا إلى أن الحرب ستنتهي خلال أسابيع وليس شهور.

وتابع: "مضيق هرمز سُيفتح بطريقة أو بأخرى بعد انتهاء العملية في إيران، فإذا اختارت إيران إغلاق المضيق بعد انتهاء العملية العسكرية، فإنها ستواجه عواقب وخيمة".

