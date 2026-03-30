الأهلي يواجه فريق الشباب وديا استعدادا لسيراميكا كليوباترا بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية مساء غدا باستاد مختار التتش أمام فريق الشباب ضمن الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها 7 ابريل المقبل في الجولة الأولي من منافسات دور الحسم لمسابقة الدوري.

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات قبل أن يحدد الدنماركي ييس توروب المدير الفني برنامج الإعداد والتدريبات للمرحلة المقبلة التي تتضمن خوض مواجهة ودية غدا أمام فريق الشباب ثم منح الفريق راحة سلبية لمدة يومين علي أن يكتمل عقد الفريق يوم الجمعة المقبل بعودة مجموعة الدوليين وكذلك الثنائي الأجنبي المحترف اليو ديانج ويلتسين كامويش.