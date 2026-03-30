رسميًا.. مصر تستضيف بطولة العالم للأيروبيك 2028

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، لبحث استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 وحتى 6 أبريل المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

أعرب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بنجاح مصر في الفوز بتنظيم بطولة العالم للأيروبيك 2028، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات الدولة المصرية على استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية متميزة، مشيرًا إلى أن البطولة من المتوقع أن تشهد مشاركة نحو 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية.

كما تابع وزير الشباب والرياضة آخر المستجدات والاستعدادات النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، مؤكدًا أن البطولة ستشهد مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، من دول مثل الصين والبرازيل وروسيا وبيلاروسيا، مشددًا على أن هذه المشاركة القوية تمثل دليلًا واضحًا على ثقة الاتحادات الدولية في مصر، وما تتمتع به من أمن واستقرار وقدرة تنظيمية عالية.

ومن جانبه، تقدم الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بالتهنئة لوزير الشباب والرياضة بمناسبة توليه الحقيبة الوزارية، معربًا عن سعادته الكبيرة بتولي بطل أولمبي مصري هذا المنصب، لما يمثله ذلك من دافع قوي وحافز ملهم لكافة الرياضيين والشباب.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للجمباز إلى أنه تم وضع الترويج للحضارة المصرية ضمن أهداف استضافة وتنظيم البطولة، حيث سيتم إعداد مواد تعريفية بأهم المقاصد السياحية لضيوف مصر المشاركين في البطولة، إلى جانب تنظيم زيارات ورحلات لأبرز المعالم التاريخية والسياحية على هامش المنافسات.

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 33 دولة من مختلف دول العالم بإجمالي 128 لاعبًا ولاعبة، فيما يشارك المنتخب المصري بقائمة مكونة من 10 لاعبين ولاعبات.