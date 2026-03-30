الانتهاء من إصلاح هبوط بإحدى فروع خطوط الصرف بالخادمية بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن الانتهاء من أعمال إصلاح هبوط بإحدى فروع خطوط الصرف الصحي قطر 400 مم، وذلك أمام البنك الزراعي بقرية الخادمية، في إطار جهود الشركة المستمرة للتعامل الفوري مع الأعطال وتحسين كفاءة الشبكات.

وجاءت أعمال الإصلاح تحت متابعة وإشراف الدكتور حاتم الكاشف، مدير عام منطقة سيدي غازي، وجرى الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة، والانتهاء من الأعمال في وقت مناسب مع الالتزام بالمعايير الفنية لضمان استقرار الخط وعدم تكرار الهبوط.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف البيلي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، أن الشركة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات.

وأضاف أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل على مدار الساعة بجميع مناطق المحافظة، لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الجودة، مع الحفاظ على سلامة البيئة وصحة المواطنين.